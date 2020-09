Borse asiatiche in recupero. Giù Jakarta con ritorno a lockdown

Nikkei 225

(Teleborsa) -, dove è sopraggiunto il rimbalzo, in scia alla performance positiva di Wall Street e delle borse europee. Si guarda ora alla BCE, ma resta una fiducia di fondo sulla situazione prospettica, in vista dell'arrivo di un vaccino anti-Covid.La borsa ditermina la sessione in rialzo, con ilche avanza dello 0,91%; sulla stessa lineail Topix che è salito dell'1,22%. In denaro anche(+1,15%).Procedono a piccoli passi le borse cinesi, conche sale dello 0,31% ein vantaggio dello 0,24%. Più brillantecon un guadagno dello 0,66%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta, positiva(+0,23%) assieme a(+0,39%), mentre sono deboli le borse di(-0,28% e(-0,94%). Pesante(-4,88%) con ilper l'escalation di contagi di Covid-19.Sale(+1,28%); sui livelli della vigilia(+0,51%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,15%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,28%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,21%.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 3,15%.