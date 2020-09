Leonardo partner tecnologico di Cortina 2021 per sicurezza Campionati del Mondo di sci alpino

Leonardo

(Teleborsa) -saràa febbraio 2021.Leonardo fornirà unaavanzata per tutti i siti della manifestazione, con raccolta dati sul campo, analisi e classificazione delle informazioni in tempo reale. Saranno, inoltre, messi a disposizione sistemi per le comunicazioni radio sicure e affidabili per il coordinamento efficace delle attività di sicurezza e degli interventi in caso di emergenza. Il progetto prevede anche"L'eccellenza tecnologica e quella sportiva si incontreranno in questa importante manifestazione - ha commentato- le soluzioni di Leonardo contribuiranno alla gestione sicura di tutto l'evento, garantendo il massimo livello di protezione e migliorando la qualità dell'esperienza per gli atleti, il pubblico e la comunità locale.per mostrare, ancora una volta, la, fornendo anche uno stimolo per progettualità future che ci vedranno sempre più uniti, consapevoli e determinati"."Leonardo è il partner ideale e naturale per Fondazione Cortina 2021 - ha dichiarato- e ci permetterà di affrontare in maniera efficace il grande appuntamento che ci attende il prossimo anno.Con Leonardo lavoreremo insieme per il raggiungimento di un importante obiettivo: quello di".