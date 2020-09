Wall Street in rimonta con titoli tech

Dow Jones

(Teleborsa) -per il secondo giorno consecutivo, grazie al. Ilin rialzo dell'1,60%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 3.399 punti. Effervescente il(+2,96%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+2,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,35%),(+2,58%) e(+2,31%).del Dow Jones,(+4,26%),(+3,94%),(+2,88%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato con un -2,08%.Tentenna, che cede lo 0,63%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.Tra i(+10,92%),(+6,73%),(+4,71%) e(+4,64%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,26%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,63%.Affonda, con un ribasso del 2,46%.Calo deciso per, che segna un -1,89%.