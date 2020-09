Agatos, European Patent Office concede estensione a UE brevetto Eliotropo

Agatos

(Teleborsa) -annuncia che la controllata Agatos Energia ha appena ricevuto dall'per l'innovativo pannello fotovoltaico denominato "Frutto del progetto di ricerca effettuato presso il centro di ricerca di Agatos Energia di Lamezia Terme, all’interno del Consorzio Matelios e co-finanziato dal MIUR, il brevetto Eliotropo era già stato ottenuto in Italia. La concessione del brevetto su dimensione europea in concomitanza con la forte ripresa del settore fotovoltaico presuppone uno scenario favorevole per questa tecnologia.Rispetto ai pannelli tradizionali, il pannello Eliotropo è molto più leggero e meno costoso da trasportare e montare, pesando meno di un terzo rispetto ai moduli tradizionali, utilizza celle di silicio monocristallino bifacciali, molto efficienti e grazie alla sua struttura flessibile può essere fissato alle coperture ricurve senza limitazioni.Eliotropo è oggi in fase di pre-industrializzazione presso aziende partner di Agatos e si prevede che passerà alla fase di commercializzazione nella seconda metà del 2021.