Borsa di New York chiude in rosso. Tornano vendite su tech

(Teleborsa) - Wall Street torna a scendere con i titoli tecnologici, dopo il rimbalzo del giorno precedente. Ilè in calo (-1,45%) e si attesta su 27.535 punti in chiusura; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,76%, scendendo fino a 3.339 punti. In forte calo il(-2,12%); come pure, pesante l'(-1,89%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-3,67%),(-2,28%) e(-1,77%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,26%.Affonda, con un ribasso del 2,80%.Crolla, con una flessione del 2,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,44%.(+4,90%),(+1,69%),(+1,38%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%.In caduta libera, che affonda del 3,69%.