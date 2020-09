Borse asiatiche a due velocità. Tokyo chiude positiva

Nikkei 225

(Teleborsa) -, con Wall Street che ha chiuso di nuovo in calo gli scambi, dopo che il Congresso USA non è riuscito ad approvare il nuovo piano di aiuto contro il coronavirus.Il listino dimostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,65%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,54%. Chiude invariata la Borsa diPositive anche le borse asiatiche, con Shanghai che sale dello 0,39% eche mostra un più robusto guadagno dello 0,97%.invece chiude con una limatura dello 0,12%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, positiva(+0,59%), assieme a(+1,29%) e(+0,31%), mentrecede lo 0,32% elo 0,07%.Incerta la piazza di(-0,06%); negativa(-0,84%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,21%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,17%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%.Il rendimento dell'tratta allo 0,03%, mentre il rendimento delè pari al 3,11%.