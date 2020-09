Coronavirus: in Francia si sfiora quota 10mila casi, chiuse 32 scuole

(Teleborsa) - Impennata di contagi dain: sonoi nuovi casi accertati di Coronavirus nel Paese, che confermano il trend in rialzo. La Direzione generale della Sanità ha comunicato ancheIn calo rispetto ai giorni precedenti però il numero diCovid negli ospedali – 352 nelle ultime 24 ore – e quelli delle, 54 ieri.Chiuse anchesu tutto il territorio francese, "lo 0,05%" del totale degli istituti scolastici del Paese ha rassicurato il portavoce del GovernoE impennata di contagi anche nel, dove i nuovi casi nella giornata di ieri hanno sfiorato quota 3mila (). In leggero aumento anche il numero di vittime (14). Si tratta del terzo picco più elevato di nuovi casi nell'ultima settimana, mentre tornano a calare seppur di poco i ricoveri e i pazienti sottoposti a ventilazione assistita (837 e 80 rispettivamente in totale nell'intero Paese).Nel frattempo il numero deieffettuato continua ad attestarsi intanto oltre i, cifra record in Europa.