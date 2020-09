Unioncamere: in cinque anni 1,8 milioni di laureati e diplomati a lavoro, in difficoltà i professionali

(Teleborsa) - Quasi, altrettantie oltrepersone con qualifica professionale troveranno lavoro tra il 2020 e il 2024, chiamati a integrare o sostituire il personale uscente per ragioni di età.Le maggiori difficoltà però le troveranno gli indirizzi di formazione e istruzione: in 4 casi su 10 non saranno disponibili sul mercato posti di lavoro idonei alle loro qualifiche. È quanto mostra l’ultima stima direlativa ai fabbisogni occupazionali tra il 2020 e il 2024, elaborata nell’ambito delNel quinquennio 2020-2024 i laureati e i diplomati rappresenteranno il 69% del– quasi esclusivamente richiesti dal settore pubblico – mentre il personale con qualifica professionale peserà per il 26% (quasi esclusivamente destinato ai settori privati). Per un 5% non sarà necessaria una particolare qualifica o titolo di studio.. Per quanto riguarda i laureati (34% della domanda) ruolo di primo piano per(173mila unità necessarie), seguiti da laureati in(119mila unità) e(117mila unità).Nel campo dei diplomati secondo lo studio si confermerà la prevalenza di fabbisogno di figure in ambito(260mila unità), seguito da(243mila). Infine, per quanto riguarda la domanda di occupati per gli indirizzi dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), si stima che il fabbisogno si concentrerà in prevalenza negli indirizzi(155mila unità),(113mila unità) e(100mila unità).In generale, il divario domanda-offerta per l’istruzione e formazione professionale si presenta eclatante: il fabbisogno medio annuo stimato è dicontro un’offerta annuale pari a sole. Situazioni ancora più critiche sono stimate per gli indirizzi della meccanica, del legno-arredo, della logistica e dell’edilizia.