WINDTRE lancia Energy Supervisor: la soluzione smart energy per imprese

(Teleborsa) -, il brand dedicato alle imprese dell’azienda telefonica guidata da Jeffrey Hedberg, ha lanciato il nuovo servizioLa nuova soluzione, nata da una partnership con Ouvert, è dedicata alle imprese e alla pubblica amministrazione e consentirà di, ottimizzando le prestazioni.Il servizio unisce strumenti di, per raccogliere dati e combinare i consumi di energia con le informazioni ambientali. Ciò consentirà di poter fornire ai client, per pianificare ed ottimizzare i consumi.Una soluzione che risponde alle necessità delle imprese di essere più competitive anche attraverso il, con l'individuazione dei cosiddetti, la loro correlazione con i consumi e l'analisi dei relativi impatti sull'efficienza.La nuova soluzione di WINDTRE BUSINESS è disponibile in tre pacchetti:, che include il monitoraggio, la raccolta dati e la reportistica dei consumi energetici;, che abilita la digitalizzazione dei processi di verifica e ricalcolo delle fatture relative alle forniture per l’energia;, per la creazione di report sugli indicatori finanziari e amministrativi, a supporto della pianificazione per il budget energetico.