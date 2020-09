Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

sanitario

utilities

American Express

Pfizer

United Health

Boeing

Tesla Motors

Micron Technology

Moderna

Bed Bath & Beyond

Netflix

Dollar Tree

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dell'1,18%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.384 punti.Buona la prestazione del(+1,29%); con analoga direzione, in rialzo l'(+1,12%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,95%),(+1,68%) e(+1,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,56%),(+3,40%),(+2,49%) e(+2,40%).(+7,29%),(+6,01%),(+5,87%) e(+4,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,97%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.