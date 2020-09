Coronavirus, contagi in calo ma pesa "effetto weekend" sui tamponi

(Teleborsa) - Sono 1.008 idiregistrati nelle ultime 24 ore in Italia, oltre 450 meno di ieri, ma pesa il consueto calo deieffettuati durante il weekend, quasi 27mila test effettuati in meno: sabato ne erano stati eseguiti 72.143, (ieri 45.309, rispetto ai 72.143 di sabato). Infatti nonostante il numero più basso di nuovi casi registrati, continua a salire il rapporto(2,22% rispetto al 2,02% di ieri).È illa Regione in cui è stato individuato il numero maggiore di infezioni,. Seguono(127),(125),(90),(65),(65),(61),(59),(55) e(54). In tutto il Paese da inizio emergenza sono 288.761 i contagiati totali. Laè l'unica a non far segnare nuovi casi.Raddoppia il numero delle: dalle 7 di domenica alledi oggi, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 35.624. Tra le Regioni la Basilicata è l'unica a non far segnare nuovi casi.Secondo i dati diffusi dalci sono 39.187, 678 in più rispetto a ieri: di questi, 2.122 sono ricoverati nei reparti ordinari (+80), 197 nelle(+10) e 36.868 in isolamento domiciliare (+588). È invece di 316 l'incremento dei dimessi e dei guariti nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 213.950.