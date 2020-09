ENEL X, al via partnership con Ardian in Canada

Gruppo Enel

(Teleborsa) -la business line deldedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, e, società privata leader mondiale nel settore degli investimenti, hanno lanciato una joint venture per gestire i progetti di accumulo di energia a batterie di Enel X ine favorire l'accelerazione dello sviluppo di progetti simili nel Paese."I sistemi di accumulo di energia a batterie rappresentano un elemento fondamentale nella transizione verso un sistema energetico sostenibile in quanto favoriscono la flessibilità e la stabilità delle reti e – afferma afferma– vogliamo dare gli strumenti ai nostri clienti per realizzare il passaggio verso queste tecnologie. La partnership con Ardian Infrastructure rappresenta un importante passo a sostegno dell'espansione delle soluzioni innovative per l'efficienza energetica nel mercato nordamericano. Grazie a questa collaborazione combiniamo la solidità finanziaria di Ardian con le competenze settoriali specifiche di Enel X per creare ancora più valore per i clienti e per accelerare ulteriormente la nostra crescita nella regione".In base all'accordo – spiega Enel X in una nota – è stata costituita una, per gestire i progetti di accumulo di energia a batterie in Canada attualmente inclusi nella joint venture, per circa 30 MW di capacità. Il portafoglio di sistemi di accumulo di energia a batterie include dieci località in tutta la regione dell'Ontario e comprende due progetti da 10 MW/20 MWh che dovrebbero entrare in esercizio nel 2021. Con questa collaborazione, Enel X continuerà a costruire, gestire e mantenere questi progetti, rimanendo responsabile anche dello sviluppo di quelli futuri."Questo investimento – commenta– rafforza la posizione di Ardian come leader nel settore delle energie sostenibili in America. Questa partnership, la prima per noi in Canada, segna un passaggio importante nel percorso di diversificazione del portafoglio di energie sostenibili in un settore in rapida crescita come quello dei sistemi di accumulo di energia a batterie. Tale sistema behind the meter è una componente importante dell'ecosistema di energie sostenibili perché consente agli utenti di immagazzinare l'elettricità nel momento in cui costa di meno e di consumarla quando i costi dell'energia prelevata dalla rete sono più elevati. Siamo molto lieti di poter collaborare con Enel X per accelerare la crescita della joint venture, inizialmente in Canada, ma a più lungo termine in tutto il continente americano".La partnership con Ardian – si legge nella nota – è in linea con l’impegno di Enel X di promuovere la realizzazione di soluzioni per servizi energetici avanzati per clienti commerciali e industriali (C&I), sfruttando l'offerta dell'azienda di servizi integrati per i clienti finali. Tutti i progetti di accumulo di Enel X utilizzano il software interno Distributed Energy Resources (DER) Optimization, che vanta la capacità unica di massimizzare i guadagni in diversi casi d'uso, come ad esempio i programmi di demand management ed energy management. Con il supporto finanziario di Ardian, la piattaforma consentirà ai clienti C&I di installare sistemi di accumulo di energia all'avanguardia con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del consumo energetico e delle infrastrutture.