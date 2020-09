Giornata cauta per Milano e gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono con cautela i listini azionari del Vecchio Continente, dopo un tentativo di avvio in rialzo. Gli investitori sono concentrati suldopo quello della BCE , la scorsa settimana, che prenderà il via domani per concludersi mercoledì.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,187. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +145 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,36%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17% sul(+2,27%),(+1,64%) e(+0,76%) in buona luce sul listino milanese.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,24%),(-1,10%) e(-0,79%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,19%),(+1,73%),(+1,40%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%.Vendite anche su, che registra un ribasso dell'1,02%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,20%),(+2,30%),(+1,85%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,16%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%.