MES, rispunta la riforma "congelata": Eurogruppo in pressing

(Teleborsa) - Si scrive, si legge guaio. Mentre tengono banco lesull’utilizzo o meno dellaaperta per fronteggiare iossia il prestito di(che fa gola a molti e ad altri decisamente meno), torna un’altrache diversi mesi fa aveva fatto salirenella maggioranza, accantonata in scia all’improvvisa esplosione dellaParliamo della discussa riforma delsostenuta nel dicembre scorso anche dal Governo italiano, bocciata in particolare dalla Lega e mal vista anche da una frangia sostenuta tra le fila del Movimento CinqueStelle che, da sempre, guarda allo strumento conA riportare sul tavolo ila dir poco bollente ci ha pensato l, tornato in pressing sulladell’, necessaria tra l’altro per completare l’unione bancaria. "Comprendo molto bene la questione e lavorerò con Gualtieri e con gli altri ministri finanziari per fare progressi” sulla riforma del Mes. Con queste parole, fresco di nomina alla presidenza dell’Eurogruppo, l’irlandese Pascal Donohoe, appoggiato dai frugali nella corsa per la successione al portogheseo scorso luglio, rilancia unrimasto sospeso.Avviata più di due anni fa, la riforma elimina il contestatissimo– noto per aver imposto condizioni rigidissime alla Grecia – che verrà sostituito da una lettera d’intenti che garantisce il rispetto delle regole delIn casa nostra, la polemica era divampata alla fine dello scorso anno a causa della riforma delle(Cacs) negli eventuali casi di ristrutturazione del debito sovrano di uno Stato membro. In pratica, a partire dal 2022, sarà più semplice ottenere ildella platea degli azionisti per approvare la ristrutturazione di un debito sovrano visto che dalle attuali regole che prevedono a una doppia maggioranza, si passerà a unaIn quell'occasione, fu proprio il Ministroa battersi per ottenereIl tema, nel nostro Paese,, intanto, sono arrivati al termine delle riunioni dii a Berlino, sia dalla presidenza di turno tedesca, sia dalla Commissione europea proprio sulla riforma del Mes e sulla possibilità di concludere ilPrecisando che quelli conclusi a Berlino erano incontrie che le eventuali decisioni concrete verranno prese nelle future riunioni formali, sulla riforma del Mes "– ha riferito nelle scorse ore il ministro delle Finanze della Germania, Paese che ha la presidenza di turno dell’UE,, nella conferenza stampa finale – perché abbiamo avuto discussioni intense su questioni che ci stanno a cuore" ."La mia sensazione è che i negoziati sulla riforma del Mes stiano progredendo molto bene – ha aggiunto – e sono ottimista sul fatto che li porteremo a conclusione per fine anno".Gli ha fatto eco il vicepresidente della Commissione europea,"Sulla riforma del Mes e il basckstop del fondo di risoluzione unico in realtà si è parlato all’Eurogruppo informale e abbiamo visto che il presidente,è molto determinato a fare progressi su questi due elementi – ha detto -. Si spera di raggiungere un