Seduta positiva per il Nikkei 225. Tonico il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana in cauto rialzo per le principali borse asiatiche, con la piazza di Tokyo in attesa di sviluppi sul fronte politico. Intanto sul versante macroeconomico, la produzione industriale è stata rivista al rialzo, nel mese di luglio, ma è peggiorata su base annuale.L'indicesale dello 0,58%; sulla stessa linea,avanza in maniera frazionale, arrivando allo 0,24%.In moderato rialzo(+0,66%); sulla stessa tendenza, sale(+1,22%).Positivo(+0,73%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,3%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,11%.