Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Zignago Vetro

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. I mercati americani, intanto, galoppano e l'avanza dell'1,64%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. L'continua gli scambi a 1.960 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,04%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,46%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +144 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,96%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,35%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.794 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 21.646 punti.In frazionale progresso il(+0,29%); come pure, poco sopra la parità il(+0,26%).(+3,32%),(+1,86%) e(+1,43%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-1,44%),(-1,38%) e(-1,23%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,74%),(+3,32%),(+1,32%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%.di Milano,(+2,89%),(+2,50%),(+2,28%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,99 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,89%.Sensibili perdite per, in calo del 2,39%.