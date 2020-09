Sesa, ricavi e redditività in forte crescita. Titolo festeggia

Sesa

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,12%.A fare da assist al titolo sono i numeri al 31 luglio 2020 che mostrano una forte crescita dei principali indicatori economici e finanziari, superiore a quella che ha caratterizzato il mercato di riferimento ed al track record di lungo periodo (CAGR 2011-20 revenues +10,1%, CAGR 2011-20 Ebitda +11,9%). Iaumentano del 10,8% con una crescita della redditività operativa ( Ebitda ) del 30,2% ed un Ebitda margin che raggiunge il 5,8% rispetto al 4,9% al 31 luglio 2019.favorevole per l'intero anno 2021, con un una crescita attesa di ricavi ed Ebitda nell'esercizio al 30 aprile 2021 in linea con quella conseguita nel primo trimestre al 31 luglio 2020.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,55%, rispetto a +2,22% del).Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 77,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 74,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 79,43.