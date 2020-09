Sopaf, Cassazione conferma le condanne e dà ragione a Cassa ragionieri

(Teleborsa) - La quinta sezione dellasi è definitivamente pronunciata in merito alla vicenda relativa al, ora in concordato preventivo, confermando la sentenza dellaI giudici della cassazione hannodegli imputati, che sono stati quindi condannati allasostenute dalla, che si è costituita parte civile nel procedimento."Siamodella decisione pronunciata dalla Cassazione - sottolineano i legali- che, definitivamente pronunciandosi sulla vicenda, ha rigettato i ricorsi presentati dagli imputati Magnoni, Carracoi, Ciaperoni, Toschi e Selvi, confermando laemessa nei loro confronti dalla Corte di Appello del capoluogo lombardo, anche sotto il profilo delle statuizioni civili in favore dell'ente previdenziale".