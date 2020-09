Unipol, prepara bond in formato "green"

Unipol

(Teleborsa) - Il CdA diha autorizzato l’emissione, da parte della Società, nell’ambito del proprio Programma EMTN, di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile, per un importo nominale massimo non superiore a 750 milioni di euro, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.Il Prestito sarà emesso in formato “green”, a conferma dell’impegno del Gruppo Unipol per la, e sarà conforme al “Green Bond Framework” definito dalla Società, oggetto di una Second Party Opinion rilasciata da Sustainalytics.La liquidità riveniente dal Prestito sarà utilizzata, oltre che per le finalità più oltre precisate, per ottimizzare la gestione delle esigenze di tesoreria della Società e del Gruppo, tenuto anche conto delle caratteristiche dell’indebitamento in essere.L’organo amministrativo ha conferito mandato all’Amministratore Delegato affinché, qualora ravvisi l’idoneità delle condizioni di mercato, dia concreta attuazione all’operazione, in un’unica soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, ivi incluse la determinazione dell’ammontare, della data dell’emissione, della durata (non superiore a 10 anni), del prezzo, della valuta e del tasso fisso definitivo alle migliori condizioni di mercato, con facoltà di differire l’effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito, tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare il buon esito dell’operazione.BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG (che sono arranger del Programma EMTN) saranno i manager dell’emissione.Il CdA inoltre ha autorizzato un’offerta volontaria di riacquisto () del proprio prestito obbligazionario “€500,000,000 4,375 per cent. Notes due 5 March 2021” in circolazione, per un importo nominale complessivo pari ad Euro 317.352.000.Il riacquisto delle notes dell’Emissione 2021 ancora in circolazione consentirà dicomplessivo di Unipol, il quale risulterà, con l’emissione del Prestito, adeguato per consentire alla Società il raggiungimento dei propri scopi. L’Offerta avrà per oggetto le seguenti obbligazioni (le “ObbligazioniL’offerta di buyback parte oggi, 14 settembre, e termina venerdì 18 settembre alle ore 17 ed è subordinata all’emissione del nuovo green bond.