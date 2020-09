A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street. Il sentiment degli investitori a livello globale è sostenuto dai, cresciuta al record di 8 mesi, e dall'ottimismo sulla ricerca delI mercati restano in attesa del meeting delladi domani, la prima riunione del presidenteda quando ha annunciato la storica svolta sull'inflazione, impegnandosi a tenere bassi i tassi di interesse per un periodo più lungo.Sul fronte macro., è stato già diffuso il dato sul' indice Empire State che misura le condizioni delnel distretto di New York, salito più delle attese. Oltre le aspettative anche i prezzi import di agosto.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,78%, a 28.211 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Buona la prestazione del(+1,49%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,09%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,68%),(+1,22%) e(+1,12%).del Dow Jones,(+2,24%),(+1,99%),(+1,80%) e(+1,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,81%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Tra i(+4,36%),(+2,41%),(+2,31%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,74%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.