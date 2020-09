Analisi Tecnica: Future E-mini S&P 500 del 15/09/2020

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Seduta in frazionale rialzo per il derivato USA, che ha terminato gli scambi in aumento a 3.372,25.

Lo scenario di medio periodo del future sull'E-mini S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3.400,5. Supporto a 3.333,75. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3.467,25.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)