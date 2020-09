Andrea Bocelli Foundation e Generali insieme per potenziare didattica a distanza negli ospedali

Generali Italia

(Teleborsa) - Continua la collaborazione tra l’(ABF) enel segno dell’innovazione e del superamento delle barriere, con un’iniziativa dedicata all’, sviluppata in partnership con l’(AOPI) che andrà a contribuire in modo strategico al progetto di ABF “Con Te, per disegnare il futuro – Didattica a distanza per le scuole in Ospedale”.L’accesso all’educazione è da sempre il fulcro del lavoro di ABF, in Italia e all’estero, quale elemento di espressione della mission “”. Come community leader, ABF, grazie ai fondi raccolti con la seconda campagna avviata nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, ha deciso di sviluppare “Con Te, per disegnare il futuro”. L’iniziativa è sostenuta dae dai suoi Agenti per supportare i bambini e i ragazzi dei reparti di lunga degenza degli ospedali pediatrici italiani. ABF e Generali si schierano così, ancora una volta, dalla parte delle comunità che si trovano in situazioni di difficoltà.Un impegno concreto che Generali Italia, insieme alla, porta avanti in Italia anche con “”, il progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit.Quest’autunno, ABF, con il supporto di Generali Italia, sarà pronta per consegnare a studenti e insegnanti gli strumenti necessari a migliorare lacon la realizzazione di spazi didattici all’interno di alcuni ospedali della rete AOPI, per contribuire ad abbattere le barriere che possono ostacolare lo sviluppo del talento delle nuove generazioni, soprattutto in un contesto delicato come quello del ricovero ospedaliero.In particolare, le nuove iniziative ABF per l’educazione a distanza saranno mirate alla creazione di una, in grado di permettere agli studenti di connettersi con insegnanti ed educatori, l'elaborazione diper l’, che consentirà l’accesso a una serie di contenuti on line anche interattivi per l’educazione e, infine, ladella figura dell’atelierista digitale, un bibliotecario 4.0 in grado di supportare insegnanti, genitori e studenti nel corretto uso degli strumenti e nell’uso degli stessi anche per mantenere o sviluppare relazioni.“Già prima dell’emergenza Covid-19 ci eravamo avvicinati al mondo della didattica negli ospedali – spiega, Direttore ABF – Oggi, dopo che tutti noi abbiamo sperimentato cosa significa apprendere a distanza e quali difficoltà porta con sé, l’Andrea Bocelli Foundation e Generali si impegnano a cercare di fornire agli studenti che affrontano un percorso ospedaliero gli strumenti necessari per la realizzazione del proprio potenziale, in linea con il Global Goal dell’ONU 4 ‘Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti’”., Head of CSR and Sponsorship di Generali Italia, ha dichiarato: “Siamo impegnati ogni giorno per avere un impatto positivo nell’economia reale e rafforzare il nostro ruolo sociale di assicuratori. Con questo progetto, insieme alla Fondazione Bocelli, siamo vicini ai bambini dei reparti di lunga degenza degli ospedali pediatrici italiani per offrire loro un supporto concreto. Questo significa per noi agire insieme per generare fiducia attraverso azioni concrete e immediate a supporto delle comunità”.