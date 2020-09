Appuntamenti e scadenze del 15 settembre 2020

Amplifon

(Teleborsa) -Digital Italian Equity Week 2020 - La quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globaliFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioAnnual Economist Government Roundtable - Si svolge ad Atene la 24esima Annual Economist Government Roundtable, organizzata da The Economist Events dove si riuniranno imprenditori, accademici e leader politici provenienti da tutto il mondo per discutere le principali tematiche globaliBanca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica: fabbisogno e debito Mercato finanziario: Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Risultati di periodo- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Risultati di periodo: Cdg Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Industrial & Healthcare Day - Digital Italian Equity Week 2020