Borse asiatiche sostenute da dati cinesi. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, complici i dati di produzione e vendite in Cina risultati migliori delle attese. A sostenere Le borse dell'Estremo Oriente ha contribuito anche l'ultimo rally di Wall Street Si è mossa in controtendenza la borsa di, dove ilscende con uno scarto percentuale dello 0,45%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi,l avviata giovedì scorso, mentre il Topix ha ceduto lo 0,58%. Guadagni frazionali per(+0,66%).In rally le borse cinesi, conche sale dello 0,21%ein aumento dello 0,52%. Sale anche la piazza diche guadagna lo 0,45%.Bene le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, conche recupera lo 0,35%, assieme a(+0,46%),(+0,49%),(+0,43%). In controtrend(-1,26%).Senza direzione(+0,24%); sui livelli della vigilia la borsa di(+0,01%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,2%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,19%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,24%.Il rendimento dell'scambia allo 0,01%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,13%.