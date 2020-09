Enav, al top della classifica per le pari opportunità

(Teleborsa) -, una qualifica spesso difficile da raggiungere nel settore del trasporto aereo. Un riconoscimento che è stato assegnato alla società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, in seguito ad: dalla cultura d'impresa all'ambiente di lavoro, dalla formazione allo smart working, senza dimenticare le opportunità di carriera delle donne in ambito aziendale.La classifica stilata dall'(ITQF) assegna dunque ad ENAV iltra le aziende dei servizi pubbliciNell'ambito della ricerca, l'azienda si è aggiudicata iled è stata ancheazienda, tra quelle che operano nei servizi pubblici, ad ottenere unL’ITQF ha stilato una, divise per categorie, dopo aver analizzatofra le più importanti realtà nazionali ed internazionali che operano in Italia. Gli esperti hanno elaborato i dati prendendo in esame tre macro-aree: cultura d’impresa, pari opportunità e carriera e diversi elementi tematici come, ad esempio, lo smart-working, il clima lavorativo, la parità di diritti per le donne, le quote femminili e la promozione della formazione.