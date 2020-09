Energia, al via incentivo per l’autoconsumo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico,, ha firmato il decreto attuativo che definisce lacon la quale si incentiva la promozione dell'e leda fonti rinnovabili, al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini.“Con grande soddisfazione ho firmato oggi il decreto che introduce una sostegno delle comunità energetiche e dell'autoconsumo”, dichiara il Ministro Patuanelli. “Si tratta di una svolta importante - aggiunge - che consentirà di sviluppare ulteriormente nel nostro Paese la produzione di energia da, permettendo al contempo ai cittadini, alle PMI, agli enti locali di consumare l’energia che producono”.Il provvedimento rende, infatti, operativa una misura introdotta nel dicembre 2019 con il decreto, che anticipando l’attuazione di una direttiva europea consente di costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini.La misura, spiega il ministero in una nota, è strutturata per promuovere l’autoconsumo condiviso, anche tramite l’impiego deidi. La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a:per le configurazioni di autoconsumo collettivo eper le comunità energetiche rinnovabili.L'incentivo, riconosciuto per un periodo die gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), è cumulabile con ilal 110% nei limiti previsti dalla legge e punta a trasformare l’attuale sistema elettrico centralizzato, alimentato da combustibili fossili, in un sistema decentrato ed efficiente, alimentato con energie pulite, inesauribili e non inquinanti.Il decreto verrà inviato allaper la registrazione.