Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta in rally per il listino USA, che si è avvantaggiato del buonumore generato da alcune notizie positive sul fronte dell vaccino contro il Covid, in una giornata povera di spunti sul fronte macro. Ilporta a casa un guadagno dell'1,18%, l'termina la giornata in aumento dell'1,27%. Balza il(+1,72%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,11%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,07%),(+1,37%) e(+1,35%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,76%),(+3,15%),(+3,00%) e(+2,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,65%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,58%),(+7,30%),(+6,38%) e(+5,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,25%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.Tentenna, che cede lo 0,99%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%.