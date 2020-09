Autogrill estende partnership con Aeroporto Amsterdam

Autogrill

(Teleborsa) -, attraverso la divisione HMSHost International che gestisce le attività all'estero, haal periodo 2028-2036. La collaborazione concerne i 79 punti vendita food & beverage presenti presso lo scalo olandese. Per il periodo si prevede undi euro.Attivo in aeroporto dal 1995, il Gruppo è il principale operatore food & beverage dell'hub olandese, vetrina dell'innovazione nell'offerta e nei servizi per i viaggiatori.Continuando la proficua collaborazione condi Amsterdam, HMSHost International intende supportare gli obiettivi di sostenibilità dell'aeroporto ed esplorare - assieme ai gestori dell’infrastruttura - l'innovazione digitale. La collaborazione include la realtà, il punto ristoro del futuro, oltre che la riqualificazione dellaI punti salienti della partnership includono la collaborazione,per affrontare il problema dei rifiuti alimentari, con Soup & Bakery by De Verspillingsfabriek, vincitrice del premio ABN AMRO Best Newcomer Retail Award nel2019 e candidata al premio per l'innovazione dell’aeroporto di Schiphol.