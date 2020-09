Caos scuola, all'appello mancano 150 mila prof

(Teleborsa) - Lunedì 14 settembre- per la precisione in- sono tornati nellein presenza, dopo lo stop necessario a causa deldecretato dal Governo lo scorso marzo per contenere la, in quel periodo, all'apice.Un primo risultato, ma laè tutta in salita. Il suono della campanella, infatti, non ha cancellatoche anzii primi giorni di lezione. L'elenco, purtroppo, è piuttosto lungo: difficoltà di moltancora alle prese con edifici da sanificare, banchi ancora da ricevere, aule esterne da affittare, come scrive oggi Il Sole 24 Ore.Volendo ricorrere ad un gioco di parole, tiene banco la polemica suii con il Commissario Straordinario, Domenicoche ha confermato che dei 2,4 milioni richiesti, ad oggi ne sono stati consegnati appena, anche se è previsto il completamento delle forniture in due mesi.Ancora più difficile quantificare qualiancora mancanoo. In un inizio scolastico assolutamente anomalo, alle difficoltà classiche si aggiungono, sottolinea ancora il quotidiano economico "quelle legate all'opera di digitalizzazione e sburocratizzazione del meccanismo tradizionale di organici/immissioni ruolo/ graduatorie per le supplenze voluta dalla ministra della Pubblica istruzione, Azzolina, che ha anche aggiunto uno step alla filiera tradizionale dell’assegnazione delle cattedre: lache ha portato circa 2.500 insegnanti precari a poter cambiare regione e avere un incarico a tempo indeterminato. Per la Cisl Scuola servono 207mila i supplenti (di cui 60mila per il Covid) ma in classe al primo giorno di scuola potrebbero essercene soloNon solo. Sempre affidandosi alle stime della Cisl Scuola, restano comunque da nominare i circacollaboratori scolastici e bidelli deputati a gestire l'emergenza Covid-19. Centralissima, tra l'altro, la loro: dovranno infatti occuparsi delle attività di igienizzazione dei locali fino alla