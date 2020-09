Dal salario minimo all'unione sanitaria: von der Leyen lancia la nuova Europa

(Teleborsa) - "Glivogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa, fuori da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad andare avanti. Questo è il momento per l'Europa per allontanarsi da questae verso una nuova vitalità". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea,n, nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, all'Eurocamera, a"l'Europa deve continuare a proteggere le vite. E' importante in questo momento di pandemia, che non sta finendo, e che dobbiamo gestire con prudenza, agire conLa strada da qui al futuro appare segnata e l'obiettivo ormai dichiarato è non perdere quella che tutti definiscono unaper costruire una Europa forte e unita. "Dobbiamo costruiredice von der Leyen rivelando che "col Presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo unin Italia, per dimostrare che l'Europai cittadini.Ilma il presente è ancora da tenere sotto controllo. "Il popolo europeo - prosegue la Presidente - sta ancora soffrendo,, sono preoccupati di come sbarcare il lunario, la pandemia e l'incertezza non sono ancora superati e la ripresa è ancora in fase iniziale, nostra priorità è superare questa fase, e l' Europa può farlo".Un altro passaggio importante. "Tutti. Funzionano ed è giunto il momento che il lavoro ripaghi". Un concetto ribadito con forza: "La verità è che per troppe persone ilil dumping salariale distrugge la dignità del lavoro e penalizza gli imprenditori, distorce la concorrenza del mercato interno, e bisogna porre fine a questa situazione. La Commissione avanzerà una proposta su una normativa per sostenere gli stati membri e istituire un quadro sui. Tutti devono avere accesso ai salari minimi o attraverso"."Abbiamo una nuova strategia per Schengen" per rafforzare il nostro mercato interno, dice la Presidente sottolineando che "le nostre economie si riprenderanno dopo una caduta deled occorre trovare un equilibrio tra garantire sostegno finanziario e sostenibilità dei bilanci".- La crisi, economica e umana che stiamo affrontando ormai da mesi ha messo in discussione i tradizionali modelli sui quali siamo stati abituati a ragione. "La missione del Green Deal comporta molto di più che un taglio di emissioni, si tratta di creare un mondo più forte in cui vivere. Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura. E' per questo che il(Recovery Fund) sarà speso per i nostri obiettivi dell, sottolinea von der Leyen precisando che "il 30% dei 750 miliardi di Next Generation Eu saranno reperiti sui mercati grazie aiTanti i temi trattati, tra i quali non manca la lotta al"Molte attività mondiali si sono fermate durante il lockdown e ilSappiamo che è necessario il cambiamento e sappiamo che è possibile. Il green Deal è il nostro piano per realizzare questa trasformazione e , vogliamo diventare il primo continente neutro entro il, ma non ce la faremo con questo status quo, quindi dobbiamo essere più rapidi". E ancora: "Abbiamo condotto una valutazione di impatto approfondita e su questa base e la commissione propone di aumentare gli obiettivi del 2030 per la riduzione delle emissioni per almeno il, ha aggiunto.Infine, un richiamo ad unaa. "Non bastadobbiamo garantire che i cittadini di tutto il mondo vi abbiano accesso", dice von der Leyen che invia anche un chiaro messaggio:solo la cooperazione può salvare le vite".