Forte interesse per Nxp Semiconductors N V

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembreRialzo marcato per, tra i componenti del, che archivia la sessione in utile dell'1,36% sui valori precedenti.Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale diai valori attuali individuati a 127,4 USD, con stop loss individuato a livello 122,4 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)