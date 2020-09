Giappone, Yoshihide Suga eletto Premier

(Teleborsa) -. Una nomina attesa dopo quella a leader del partito liberal-democratico,che si era dimesso per problemi di salute.Il Parlamento, riunito in sessione straordinaria, ha votato la sua elezione a capo del governo, con 314 voti a favore sui 465 complessivi della Camera dei Rappresentanti.Suga, braccio destro di Abe, a capo di Gabinetto dal 2012, ha confermato larispetto al suo predecessore, in particolare la volontà di portare avanti leavviate e, la strategia macroeconomica dell'ex Premier incentrata su riforme, politica espansiva e spesa pubblica. Confermate anche altre priorità, come la lotta alle la necessità di avviare altreper il rilancio dell'economia.