Agricoltura, ENEA nel progetto europeo per lotta a desertificazione

(Teleborsa) -i suoli agricoli aattraverso un iche coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di produzione. Questo l’obiettivo diun progetto da quasidel programma europeo LIFE, che vede la partecipazione per l’Italia disrl di Limbadi (Vibo Valentia) eSviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore.Il, che comprende anche partner provenienti daha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime la- il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame - e un preparato"Lae rappresenta una fonte continua e a basso costo di materia organica e di nutrienti per la rigenerazione dei suoli. Mentre il preparato enzimatico deriva da una miscela di piante, come le graminacee e le apiacee, e costituisce l’elemento principale perché modifica la pollina in bioattivatore e ne determina le proprietà", spiegadel laboratorio ENEA di Tecnologie dei materiali di Faenza."Il 45% dei suoli europei è a rischio desertificazione - prosegue la ricercatrice - e puntare su nuovi fertilizzanti non basta più. Con POREM abbiamo ideato una nuova tecnica che è in grado di rigenerare il terreno, migliorare produttività e biodiversità e, soprattutto, ridurre il fabbisogno d’acqua aumentando del 25-35% la ritenzione idrica del suolo. Alla base di questo risultato, c’è un preparato di enzimi che è in grado di nutrire la grande varietà di microrganismi che popolano e rendono fertile il terreno".Concretamente, il biotrattamento POREM è in(+40%), che rappresenta la sostanza organica che aumenta la fertilità del terreno e ne migliora la struttura riducendo i fenomeni di erosione e preservando la sua capacità di regolare i flussi idrici superficiali e profondi. Inoltre, determina un aumento delle sostanze nutritive per le piante, come fosforo (+20%) e azoto (+40%), che vengono trattenute nel suolo e rilasciate lentamente.I primi test in campo sono stati condotti da ASTRA su campi coltivati a pomodoro a Cesena e a orzo in provincia di Foggia. In entrambi i casi i risultati preliminari si sono"Il prossimo passo, una volta conclusa la sperimentazione in campo, sarà quello di verificare il miglioramento della qualità dei suoli. A breve, questo sarà possibile grazie all’impiego di sensori computerizzati, già in uso in agricoltura di precisione, che saranno in grado di rilevare lee quindi di indicare quando e come usare il bioattivatore POREM", conclude Strafella.