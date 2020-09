Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street si conferma negativa, anche se recupera dai minimi dell'esordio, dopo la delusione provocata dall'esito della riunione della Fed e da alcuni dati macro in chiaroscuro. Ilè in flessione dello 0,89% , si muove in retromarcia anche l', che scivola a 3.342 punti. In netto calo si conferma il(-1,99%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-1,46%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,56%),(-2,04%) e(-1,52%).Al top tra i(+2,24%),(+2,17%),(+1,77%) e(+1,76%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -2,67%.In apnea, che arretra del 2,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,74%.Al top tra i, si posizionano(+2,36%),(+1,21%) e(+0,93%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -7,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,62%.Affonda, con un ribasso del 4,42%.Crolla, con una flessione del 4,27%.