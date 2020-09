Rapporto Mediobanca, imprese chiuderanno 2020 in condizioni meno drammatiche

(Teleborsa) -, a causa della, che ha inizialmente provocato uno shock peggiore della crisi finanziaria del 2008-2009, innescata dal crack Lehman Brothers, o equiparabile alla crisiEppure, in quest'ultimo scorcio d'annoe, pur prospettandosi un anno difficile per le imprese, il 2020 si appresta a chiudere con unE' quanto rileva il rapporto annuale di, che prende ad esame i bilanci di oltre 2mila aziende, appartenenti ai diversi settori dell'economia italiana.Sul fronte del fatturato, l'indagine stima un calo del 13%, meno accentuato per la manifattura (-9%) a fronte del -20% previsto inizialmente, durante la fase più acuta della pandemia. Il dato si confronterebbe coanche con il -14,7% accusato nel 2009.Il valore aggiunto dell'industria viene indicato a -5%, comunque migliore del -6,1% registrato nel 2009, per effetto del contenimento dei costi operativi durante il lockdown, delle misure per contenere il costo del lavoro, delle moratorie e delle altre misure a sostegno della liquidità.Nell'ambito della manifattura, segni positivi si potrebbero registrare peril farmaceutico (+4%) e l'alimentare (+2%).Se si considerano altri settori dell'economia, la, con importanti cali per(-20%),(-22%),(-19%),(-13%),(-12%),(cali fra il 20% ed il 30% sono attesi per tutto il settore non food).In assenza di peggioramenti del quadro pandemico,, con una stima di crescita del(+7,7% nel 2010) e per(+7,4% nel 2010).Nonostante la profondità della crisi, le imprese italiane si sono affacciate al 2020 con un(più liquidità e meno debito), cui ha concorso anche la riduzione delle tasse (tax rate sceso al 19,4% dal 27,4% del 2005).I diversiperò si sono trovati a fronteggiare la crisi in, con una manifattura più in salute ed un settore dei