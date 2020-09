Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 28.032 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.385 punti.Pessimo il(-1,67%); con analoga direzione, in rosso l'(-0,83%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+4,05%),(+1,11%) e(+0,99%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,56%),(-1,21%) e(-1,02%).Altra i(+4,25%),(+2,96%),(+2,86%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,95%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,68%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,34%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,02%),(+3,53%),(+2,94%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,44%.Sensibili perdite per, in calo del 4,35%.In apnea, che arretra del 3,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,38%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 850K unità; preced. 884K unità)14:30: PhillyFed (atteso 15 punti; preced. 17,2 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 1,3%; preced. 1,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 75 punti; preced. 74,1 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 24,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,9%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 53,1 punti).