Coronavirus, torna a salire il numero di contagi

(Teleborsa) - Tornano a salire iaccertati diin. Sono 1.907 i contagi registrati nelle ultime 24 ore su 99.839effettuati: in risalita anche ila 1,91% (ieri 1,55).Da inizio pandemia sonoi casi di Coronavirus rilevati nel Paese. In calo invece il numero di: sono 10 quelle registrate oggi contro le 13 della giornata di ieri. Sale così ail numero totale di decessi.Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 42.457(+1.044), mentre icon sintomi sono 2.387 (+39). In leggero calo le, 208, 4 in meno rispetto a ieri.Nuovi casi soprattutto in224,208 e193. Solo innon è stato registrato nessun nuovo caso.