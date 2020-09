Enel tonica in Borsa dopo rialzo TP di Barclays a 9,10 euro

Enel

FTSE MIB

gruppo energetico

Enel

(Teleborsa) - Buona giornata per per, che evidenzia in Borsa un guadagno dello 0,98%, di riflesso all'aumento del Target Price operato da Barclays a 9,10 da 8,9 euro, con conferma di giudizio Overweight.In vista del Capital Market Day annuale di fine novembre, gli analisti della banca d'affari britannica ritengono che la compagna sarà in grado di confermare la sua guidance per il 2021 e 2022, compensando con la crescita organica eventuali impatti negativi dei cambi. Barclays ha dunque rivisto al rialzo la stima di EPS 2021 del 2% e quella dell'EPS 2022 del 4%.Sempre in vista dell'evento clou di novembre, Barclays giudica "fattibili" gli obiettivi di riduzione delle emissioni preventivate da Enel ed attende aggiornamenti positivi sul fronte della conversione delle centrali a carbone e della ristrutturazione e semplificazione della divisione latinoamericana.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,381 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,494. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,311.