INAIL, CdA e CIV indicano la via: migliorare prestazioni e protezione lavoratori

(Teleborsa) -tra i due organi di vertice dell'Inail, Consiglio di amministrazione e Consiglio di indirizzo e vigilanza, che si sono riuniti nella giornata di ieri, giovedì 17 settembre. "per unsugli impegni futuri dell'ente". E' quanto si legge in un comunicato Inail."Tra i vari argomenti emersi - prosegue la nota - sono state pienamente condivise le due priorità sulle quali puntare l'attenzione e concentrare gli sforzi nelle prossime settimane:conomiche per le vittime degli incidenti sul lavoro ed estendere lal ai soggetti non assicurati"."Sono dunque questi - chiarisce il comunicato - glihe richiederanno un impegno comune da parte dei due Organi: dopo i miglioramenti dellespettanti agli assistiti Inail, previsti dalla legge di bilancio 2019 con la quale è stata applicata la "nuova" Tabella per l'indennizzo del cosiddetto danno biologico in capitale, che si applica agli eventi verificatisi a partire dal primo gennaio 2019 per i quali sia stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado compreso tra il 6% e il 15%, è necessario ora proseguire con fermezza per potenziare ancor di più le prestazioni economiche, a partire dall'eliminazione della cosiddetta franchigia che, purtroppo, esclude dalla tutela i "danni" di minore"Il mutamento del mondo del lavoro - sottolinea ancora la nota - rende poi necessario estendere la tutela Inail agli oltre 3,5 milioni di lavoratori che tuttora: tra gli altri, gli addetti alle forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, le partite IVA e i commercianti".