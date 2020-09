Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

Coca Cola

Nike

Walgreens Boots Alliance

Home Depot

DOW

Cisco Systems

Tesla Motors

KLA-Tencor

Altera

Micron Technology

American Airlines

Tripadvisor

Baidu

Moderna

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street, dopo la delusione per la decisione dellache ha scelto di prolungare a 3 anni l'era dei tassi a zero.Sul fronte macro, sono attese le seguentu statistiche:. Prima della partenza del mercato è stato diffuso il dato relativo al deficit delle partite correnti , che nel secondo trimestre, ha mostrato un brusco incremento del disavanzo e superiore alle aspettative degli analisti.Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,21%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.357 punti. Pressoché invariato il(+0,11%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,07%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Il settore, con il suo -0,66%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,10%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,38%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,82%),(+2,13%),(+1,89%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.scende dell'1,13%.