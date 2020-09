Appuntamenti e scadenze: settimana del 21 settembre 2020

Antares Vision

(Teleborsa) -Istat - Ricerca e sviluppo in Italia - Anni 2018/2020; Conti economici nazionali - Anno 2019Assemblea Parlamentare Franco-Tedesca - Discorso di Christine Lagarde, Presidente della BCE, all'Assemblea Parlamentare Franco-Tedesca, organo congiunto del Bundestag tedesco e l'Assemblea nazionale franceseCNEL - Next generation EU for equal opportunities - Forum permanente pari opportunità: incontro straordinario per l’individuazione delle priorità su cui investire le risorse europeeConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri UE del CommercioBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziariaConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari esteri". Sarà presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Durante la sessione verranno esaminati i recenti sviluppi e saranno discusse le questioni relative alla Libia, alle relazioni UE-Unione africana e alla Bielorussia.Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleConsiglio dell'UE - Consiglio "Affari generali". La presidenza, in seduta pubblica, informerà i ministri sullo stato dei lavori riguardanti il prossimo quadro finanziario pluriennale e il pacchetto per la ripresaCNEL - The New Labor Rights-Trade Linkage in the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Cross Border Cooperation, Labor Enforcement, Investment Protection15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a FrancoforteBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaIstat - Prezzi delle abitazioni - II trimestre 2020BCE - Bollettino economicoConsiglio europeo straordinario - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di mercato unico, politica industriale e trasformazione digitale, nonché di relazioni esterne, in particolare le relazioni con la Turchia e con la Cina8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio e agostoTesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaTesoro - Asta BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleIVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Agosto 2020.