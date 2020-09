Iliad lancia OPA sull'operatore polacco Play

Iliad

(Teleborsa) - L'operatore mobile low cost franceseed annuncia, leader sul mercato polacco con 15 milioni di clienti.L'OPA segue l'acquisizione di undai due principali azionisti e riguarda tutte le azioni ancora in circolazione. Il corrispettivo in contanti, pari a, valorizza l'intero capitaledi euro per undi euro."Iliad e Play condividono una storia di successo simile a quella degli altri player del mercato della telefonica mobile nei tre principali paesi europei. Insieme, hanno 41 milioni di abbonati in Francia, Polonia e Italia", spiega una nota di Iliad, aggiungendo che il Gruppo "sarà il miglior partner industriale per accompagnare la crescita di Play nel mercato mobile ed ottimizzarne l'ingresso nel mercato fisso".L'aggregazione -si sottolinea - è nel migliore interesse degli azionisti di iliad: una opportunità unica per entrare in un mercato importante ed in forte crescita e genererà un aumento di utili e cassa sin dal primo anno. L'acquisizione sarà finanziata con debiti e contanti.