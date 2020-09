Interpump prosegue l'acquisto di azioni proprie

Interpump Group

Interpump

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2020, comunica di aver, dal 14 al 18 settembre 2020, complessivamente, pari allo 0,0331% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 31,6287 euro, per un controvalore pari a 1.138.631,80 euro.A seguito delle suddette operazioni, il costruttore di pompe ad alta pressione ha in portafoglio un totale di 1.709.006 azioni proprie, pari all'1,5696% del capitale sociale.Inoltre il Gruppo ricorda che:• l'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2020 ha autorizzato l'acquisto di un massimo di 10.000.000 azioni proprie, che sommate alle 2.187.506 azioni proprie possedute alla data della delibera assembleare, costituirebbero l’11,1936% del capitale sociale. L’autorizzazione scade il 30 ottobre 2021.• Nel quadro della predetta autorizzazione, Interpump Group ha conferito mandato a Banca Akros per l’acquisto di 600.000 azioni proprie da effettuarsi tra il 7 settembre e il 31 dicembre 2020.Intanto, a Piazza Affari,registra una flessione del 3,72%, che rispetto alla vigilia si attesta a 30,56 euro.