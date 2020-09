Piazza Affari prosegue pesante con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in forte ribasso con gli altri Listini continentali, a causa delle perdite sui bancari, innescate dopo lo scandalo HSBC . A pesare sui mercati contribuisce poi l'escalation di contagi di Covid in Europa e l'avvio presumibilmente negativo di Ball street.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,44%. Torna a salire lo, attestandosi a +150 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,97%.pesante, che segna una discesa di ben -3,08 punti percentuali, seduta drammatica per, che crolla del 3,27%, e sensibili perdite per, in calo del 3,07%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 3,05%. I maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,00%),(-3,98%) e(-3,42%).Affondano o perdono terrenoLe più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -7,35%.In apnea, che arretra del 5,45%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,82%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,71%.del FTSE MidCap,(+2,33%) e(+0,81%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -5,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,61%.Affonda, con un ribasso del 4,25%.Crolla, con una flessione del 4,24%.