Borse asiatiche al palo. Tokyo ancora chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le vendite che ieri hanno colpito i mercati europei ed americani non si sono arrestate in Asia, dove le borse sono scivolate, a causa delle preoccupazioni per l'emergere di nuovi e numerosi contagi di Covid nel mondo.Laè rimasta ancora chiusa per festività, mentre crolla la piazza di, che lascia sul terreno il 2,37%.Deboli anche le borse cinesi, conche ha perso lo 0,69% ein calo dello 0,34%. Male anche Taiwan che perde l'1,71%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia sotto la parità, che mostra un calo dello 0,75%; nella stessa direzione si muovono(-0,85%),(-0,87% e(-0,64%). Tiene(+0,46%).Variazioni negative per(-0,68%) e(-0,67%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%.Il rendimento per l'è pari allo 0,00%, mentre il rendimento deltratta al 3,10%.