Kolinpharma, sottoscrive finanziamento da 1 milione con Banco BPM

Kolinpharma

Banco BPM

(Teleborsa) -ha sottoscritto un finanziamento da 1 milione di Euro conIl finanziamento erogato,, ha un importo di 1 milione di euro, durata 72 mesi, preammortamento di 12 mesi e rata mensile, sarà impiegato per finanziare la strategia di crescita della Società e in particolare per rafforzare e ampliare la rete degli Informatori Medico Scientifici (IMS), in attuazione delle linee strategiche dichiarate dall'Emittente il 12 aprile 2019 in occasione dell’approvazione del Piano Industriale.Rita Paola Petrelli, Presidente di Kolinpharma, ha commentato: “Siamo lieti di aver siglato un’ulteriore operazione di finanziamento che andrà a rafforzare le nostre disponibilità da impiegare nel percorso di sviluppo e, nello specifico, nella crescita della rete degli Informatori Medico Scientifici sulla base di una valutazione della copertura territoriale e delle capacità di assorbimento dei singoli “brick”. I nostri IMS sono un elemento di valore nella proposizione commerciale di Kolinpharma e puntiamo molto su di loro non soltanto dal punto di vista di crescita dei volumi, ma anche sotto il profilo professionale con una formazione di qualità, proseguendo inoltre la strategia di internalizzazione della rete come dichiarato e già realizzato in occasione della presentazione degli obiettivi al 2021.”