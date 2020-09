Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 3.316 punti.In discesa il(-1,24%); come pure, negativo l'(-0,8%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,10%),(-1,18%) e(-1,02%).Al top tra i(+9,98%),(+1,43%),(+1,20%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,18%.scende dell'1,89%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,58%.(+8,23%),(+3,17%),(+2,43%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,47%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,34%.In caduta libera, che affonda del 3,20%.