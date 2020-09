Debole il mercato di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della prudenza per la Borsa di Tokyo, dopo la lunga pausa festiva durata fino alla vigilia. I mercati asiatici e la stessa borsa giapponese scontano la volatilità presente sui mercati azionari globali, e malgrado il rimbalzo di Wall Street ieri.Il listino giapponese fa anche i conti con una economia che resta in fase di contrazione . In chiusura a, ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,39%, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando dello 0,53%.Senza direzione(+0,12%); come pure, sui livelli della vigilia(-0,18%).In frazionale progresso(+0,61%); sulla stessa linea, effervescente(+2,13%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,05%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,15%.Il rendimento dell'tratta allo 0,00%, mentre il rendimento delè pari al 3,08%.