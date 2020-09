Lazio, D'Amato: con aumento casi ipotesi mascherine all'aperto

(Teleborsa) - "Ci aspettavamo unaurtroppo ci sono. Se la curva dei casi salirà ancora, c'e' l'ipotesi diLo ha detto l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio,, parlando con Il Messaggero."E' una- ha aggiunto- è già stata messa in atto in altre capitali europee quando sono aumentati i casi in modo esponenziale, penso per esempio aIeri nel Lazio si sono registratiil dato più alto di sempre.