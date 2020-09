Rinnovabili, Germania davanti ad una scelta sulla politica dei sussidi

(Teleborsa) - Laè la nazione europea con il maggior numero di centrali energetiche. Gli investimenti in questa direzione sono cominciati negli anni 90 grazie ad una, mirati soprattutto alle piccole e medie imprese. Sono proprio queste imprese che in questi giorni stanno valutando se continuare la propria attività, a causa del fatto che leNella peggiore delle ipotesi, la Germaniadell'energia generata danel solo 2021, ed ancora non ci sono piani sicuri per rimpiazzarla.Berlino sta dunque lanciando unadella sua, che il governosi prepara a, 23 settembre.Lavarata nel 2000 consentiva di vendere l'energia prodotta con fonti rinnovabili a, mentre il prezzo dell'energia all'ingrosso varia tra i 2 e i 4 centesimi di euro. La fine dei sussidi renderebbe le attività dei piccoli imprenditori non sostenibili, portandole a generare un utile minimo, che potrebbe facilmente trasformarsi in perdita.Nel 2021, circa 6.000 turbine eoliche con una capacità di circa 4,5 gigawatt (GW), sufficienti per alimentare 2,1 milioni di famiglie, perderanno lo status di sussidio. Inoltre, 18.000 impianti solari, che producono 75 megawatt, ricevono sussidi.Wolfgang Lemb, membro del consiglio responsabile per l'eolico e il solare presso l'IG Metall, il sindacato più grande e potente della Germania, ha dichiarato:"Devono esserci regimi più flessibili per il repowering e idee su come continuare a far funzionare i vecchi impianti in modo economico".Attualmente a Berlino si stanno vagliando n, tra cui una revisione del sistema di vendita dell'energia su un, ovvero la vendita diretta al consumatore dell'energia in eccesso, come già sperimentato con successo in Svezia e Norvegia. Soluzione potenzialmente efficace, ma non risolutiva.